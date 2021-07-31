Altınordu, Fenerbahçeli Murat'ın peşinde

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de kadro dışı kalan gurbetçi sağ bek Murat Sağlam'a kanca attı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de kadro dışı kalan gurbetçi sağ bek Murat Sağlam'a kanca attı. Kırmızı-lacivertliler, Almanya doğumlu 23 yaşındaki savunmacıyı kiralamak için girişimlere başladı. JSG Hameln-Land ve Wolfsburg altyapısında görev alan Murat, 2019-20 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece 1 maça çıkmıştı. Geçen sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren gurbetçi defans oyuncusu Karadeniz temsilcisinde de 1 müsabakada görev aldı.

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Murat Sağlam'ın durumu önümüzdeki günlerde netleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı