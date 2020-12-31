Altınordu fabrikası durmadı
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Altınordu fabrikası durmadı

31.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:55
Altınordu fabrikası durmadı

Türk futbolunda altyapısına yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği oyuncularla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Altınordu, 2020 yılında yıldızını parlattığı 4 genç oyuncuyu Süper Lig ekiplerine satarak kasasını doldurdu.

Türk futbolunda altyapısına yaptığı yatırımlar ve yetiştirdiği oyuncularla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Altınordu, 2020 yılında yıldızını parlattığı 4 genç oyuncuyu Süper Lig ekiplerine satarak kasasını doldurdu. İzmir temsilcisi 2020'nin ilk oyuncu satışını Trabzonspor'a gerçekleştirdi. Kırmızı-lacivertli kulüpte profesyonel olan kaleci Muhammet Taha Tepe, 2 milyon 383 bin TL bonservis bedeliyle Temmuz ayında Karadeniz ekibinin yolunu tuttu. Altınordu, 2018'de Denizlispor'dan transfer ettiği sağ kanat Hüseyin Atakan Üner'i iki sezon oynattıktan sonra, Ağustos ayının sonunda 150 bin Euro karşılığında Beşiktaş'a gönderdi.

RAVİL TAGİR'DEN 2.5 MİLYON EURO

İzmir ekibinin 2020'deki en önemli oyuncu satışı Bursa İnegöl'deki futbol okulunda keşfedilen Ahıska Türkü Ravil Tagir oldu. A takımdaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 17 yaşındaki stoper, Eylül ayı sonunda 2.5 milyon Euro'ya Süper Lig temsilcisi Medipol Başakşehir'in bünyesine katıldı. Bu anlaşmayla kırmızı-lacivertliler, Ravil'in bir sonraki transferinden yüzde 25 pay alma hakkına da sahip oldu. Altınordu, yılın son transferini ekim ayında sağ bek Kerim Alıcı'yı 1 milyon 750 bin TL bedelle Göztepe'ye satarak yaptı.

Sadece İngiltere Premier Ligi'nde Leicester City forması giyen milli yıldızlarımız Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in satışlarından toplam 11 milyon Euro gelir elde eden Altınordu, yine vitrine çıkardığı Barış Alıcı, Berke Özer (Fenerbahçe), Alican Özfesli (Başakşehir) ve Erce Kardeşler (Trabzonspor) gibi futbolcuları da Süper Lig'e uğurlamıştı.


Altınordu fabrikası durmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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