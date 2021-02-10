Altınordu fabrikası çalışıyor
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Altınordu fabrikası çalışıyor

10.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:32
Altınordu fabrikası çalışıyor

TFF 1. Lig'de bu sezon Altınordu'da 3 maça çıkan altyapı patentli stoper Rahmi Salih Kaya, diploma töreniyle Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) A takıma uğurlandı.

TFF 1. Lig'de bu sezon Altınordu'da 3 maça çıkan altyapı patentli stoper Rahmi Salih Kaya, diploma töreniyle Altınordu Futbol Akademisi'nden (ALFA) A takıma uğurlandı. İzmir ekibinin 18 yaşındaki defans oyuncusu bu yıl Furkan Metin, Yusuf Can Esendemir, Enis Destan ve Emirhan Emir'in ardından akademiden A takıma kazandırılan 5'inci futbolcu oldu. Diplomasını alarak Metin Oktay Yerleşkesi'nden ayrılan Rahmi Salih, idari, teknik kadrolar ve arkadaşlarına veda edip alkışlar eşliğinde yeni macerasına yelken açtı.

ALFA Direktörü Halit Eroğlu, "Bizim için her mezuniyet töreni, ayrı bir bayram. Rahmi Salih Kaya, ALFA'da geçirdiği yaklaşık beş yıl boyunca sadece futbol değil, iyi birey ve iyi vatandaşlık eğitimini de başarıyla geride bıraktı. Şimdi artık önünde uzun bir yol var ve bu yolu başarıyla yürüyeceğine eminiz" dedi.

Üzerinde emeği olan herkese teşekkür den genç krampon, "Buranın kapısından bir çocuk olarak girip, futbolcu olarak çıkıyoruz. Canla başla çalıştım. Tüm arkadaşlarıma tavsiyem her gün daha fazla çalışmaları" diye konuştu.TOPLAM 18 GENÇ OYNADIRahmi Salih'i A takımın yer aldığı Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde CEO Barış Orhunbilge ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu karşıladı. Orhunbilge, "A takımımızın her maçında 11'de sahaya en az dört gencimiz çıkarken, evlatlarımızın 11'de oynama süreleri ise en az yüzde 34 oldu. 20 haftada 18 gencimiz süre aldı. Bunlardan biri olan Rahmi de artık A takım kadromuzda. Bizim için çok güzel bir gün" yorumu yaptı.Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise şunları söyledi:

"Günü kurtaran değil, geleceği inşa etmeye yönelik planlar yapıyoruz ve yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz."


Altınordu fabrikası çalışıyor
Altınordu fabrikası çalışıyor
Altınordu fabrikası çalışıyor
Altınordu fabrikası çalışıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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