Altınordu evinde lidere karşı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu evinde lidere karşı

Altınordu evinde lidere karşı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçından 1 puan çıkararak ilk 6'daki yerini tehlikeye atan Altınordu yarın evinde lider GZT Giresunspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçından 1 puan çıkararak ilk 6'daki yerini tehlikeye atan Altınordu yarın evinde lider GZT Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. İzmir ekibinde sakatlıkları devam eden stoper Sinan, Yusuf Can, sol bek Ufuk, sağ kanat Şeref ve forvet Ahmet Dereli forma giyemeyecek. Ligde son 3 maç öncesi 53 puanla 6'ncı sırada yer alan Altınordu, 63 puanı bulunan zirvedeki Karadeniz ekibini yenerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Giresunspor'a deplasmanda 2-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, rakibini bu kez dize getirerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Giresun ise galibiyetle son 3 maça lider girip Süper Lig kapısını biraz daha aralamayı hedefliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Ebru Gündeş Serdar Ortaç Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Ömer Ali Cenk Tosun Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altınordu evinde lidere karşı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:49:53. #1.14#

title