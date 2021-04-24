Altınordu evinde lidere karşı

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçından 1 puan çıkararak ilk 6'daki yerini tehlikeye atan Altınordu yarın evinde lider GZT Giresunspor'la kozlarını paylaşacak.

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçından 1 puan çıkararak ilk 6'daki yerini tehlikeye atan Altınordu yarın evinde lider GZT Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. İzmir ekibinde sakatlıkları devam eden stoper Sinan, Yusuf Can, sol bek Ufuk, sağ kanat Şeref ve forvet Ahmet Dereli forma giyemeyecek. Ligde son 3 maç öncesi 53 puanla 6'ncı sırada yer alan Altınordu, 63 puanı bulunan zirvedeki Karadeniz ekibini yenerek Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında Giresunspor'a deplasmanda 2-0 yenilen kırmızı-lacivertliler, rakibini bu kez dize getirerek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. Giresun ise galibiyetle son 3 maça lider girip Süper Lig kapısını biraz daha aralamayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı