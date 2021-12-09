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Altınordu evinde Kocaelispor'a kaybetmiyor

Altınordu evinde Kocaelispor'a kaybetmiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig'de gelecek hafta evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu, rakibine İzmir'de galibiyet yüzü göstermedi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de gelecek hafta evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdüren Altınordu, rakibine İzmir'de galibiyet yüzü göstermedi.

İzmir ekibi iç sahada rakibiyle oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet alırken, 1 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda oynanan 6 müsabakada ise Kocaelispor 4 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti. İki takım arasında son olarak 3'üncü Lig'de 27 Ocak 2013'te İzmir'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 6-2 kazandı.Ahmet İlhan'ın cezasının sürdüğü kırmızı lacivertlilerde Şeref'in tedavisi devam ediyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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