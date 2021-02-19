Altınordu evinde Adanaspor'la oynayacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de Bursaspor, Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Altınordu, yarın evinde orta sıralarda yer alan Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Murat Erdoğan düdük çalacak. Ev sahibi kırmızı-lacivertlerde sakatlıkları bulunan stoper Yusuf Yalçın ile orta saha Ahmet İlhan mücadelede forma giyemeyecek.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, Adanaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. İyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Üç maçlık serimiz var, bunu devam ettireceğiz. Yukarıya yaklaşmak bizim için çok önemli. Eksiklerimiz olsa da yerlerine forma vereceğimiz futbolcularımız görevlerini en iyi şekilde yapacaktır. Çünkü biz sistem takımıyız" diye konuştu. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Altınordu deplasmanda 5-2 kaybetmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı