Altınordu-Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 6-3 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sonuçla son 6 hafta öncesinde üst sıralara tutunduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'de Eskişehirspor'u 6-3 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, bu sonuçla son 6 hafta öncesinde üst sıralara tutunduklarını söyledi.

Eroğlu, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, müsabakanın ilk yarısında taktik olarak istediklerini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Bu süreçte skor avantajını elde ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"İkinci yarı değişikliklerden sonra oyunda bir düşüş yaşadık ve kalemizde golü gördük. Bu maçların oynanması zor. Karşımızda asla pes etmeyen bir takım vardı. Son 6 maç öncesi bu maçı kazasız geçmek önemliydi. Yukarıya tutunduk. Bu maç geride kaldı. Zor görünen maçı kazandık, mutluyuz."

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev ise Altınordu karşılaşmasıyla ligden düşmelerinin kesinleştiğini hatırlattı.

Oyuna sonradan dahil olanlarla birlikte 10 yeni oyuncuya şans verdiklerini aktaran Seçsev, "Bu oyuncu grubundan bugünkü skor çıktı. Önümüzdeki sezon için oyuncularımızdan en az 2'sini daha kazandık. Yönetimle birlikte iyi çalışarak, taraftarımızın arzuladığı liglere tekrar döneceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz