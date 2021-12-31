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Altınordu eski yıldızı Metehan'ın peşinde

Altınordu eski yıldızı Metehan'ın peşinde
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftalarında yakaladığı çıkışı ikinci devrede de sürdürerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu, sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a gönderdiği eski futbolcusu Metehan Mimaroğlu'nu gündemine aldı.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son haftalarında yakaladığı çıkışı ikinci devrede de sürdürerek Play-Off yarışına ortak olmayı hedefleyen Altınordu, sezon başında Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a gönderdiği eski futbolcusu Metehan Mimaroğlu'nu gündemine aldı. Kırmızı lacivertliler, Adana ekibiyle Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 198 dakikada görev alıp, sadece 1 kez ilk 11'de şans bulan 27 yaşındaki sol kanat oyuncusunu yuvaya döndürmek için girişimlere başladı.

Geçen sezon Play-Off finali oynayıp, Süper Lig biletini Altay'a kaptıran Altınordu'da 29 maçta 8 gol 7 asistlik performans sergileyen Metehan'ın kulübende forma şansı bulamaması nedeniyle İzmir temsilcisine dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Metehan'ı 4 milyon TL bonservis ücretiyle Adana Demirspor'a satan Altınordu, tecrübeli futbolcuyu bu kez kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Altınordu yönetimi oyuncunun transferini bitirmek için temaslarını sürdürüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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