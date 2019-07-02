Altınordu Ersel'le imzalıyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu geçen sezon Afjet Afyonspor'da forma giyen sağ kanat Ersel Aslıyüksek ile prensipte anlaştı.

Altınordu Ersel'le imzalıyor


SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu geçen sezon Afjet Afyonspor'da forma giyen sağ kanat Ersel Aslıyüksek ile prensipte anlaştı. İzmir'e gelen 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle bonservis sorununu çözmesinin ardından kırmızı-lacivertlilerle resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kartalspor'da profesyonel olan Ersel; Ankara Demirspor, Gençlerbirliği, İnegölspor, Samsunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor kulüplerinde oynadı. Geçen sezon Afjet Afyonspor'da 29 lig, 2 de kupa maçında görev alıp 5 gol atan Ersel, 1. Lig'de toplam 56 maçta 8 kez rakip fileleri sarstı.


- İzmir

Kaynak: DHA
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