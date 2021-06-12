Altınordu Eroğlu ile devam
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Altınordu Eroğlu ile devam

Altınordu Eroğlu ile devam
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da 9 sezondur görev alan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezonda da takımın başında yer alacak.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da 9 sezondur görev alan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezonda da takımın başında yer alacak. Tamamı yerli ve genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden kırmızı-lacivertli kulübe geçen sezon Play-Off finali oynatan teknik patron Hüseyin Eroğlu'nun ismi son dönemde Bundesliga'da küme düşen Werder Bremen ile anılıyordu.

Werder Bremen'de teknik direktörlük görevine Alman çalıştırıcı Markus Anfang getirilirken, Altınordu ile sözleşmesi devam eden Hüseyin Eroğlu'nun yuvada kalacağı ifade edildi. 1'inci Lig'de şampiyonluk hedefleyen Yılport Samsunspor'la da ismi geçen 48 yaşındaki teknik adam İzmir ekibinden ayrılmayacak. Eroğlu, yeni sezona takımını yine Süper Lig hedefiyle hazırlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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