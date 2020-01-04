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Altınordu, devre arası çalışmalarına devam etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, devre arası kamp çalışmalarına Antalya Lara'da yaptığı antrenmanla devam etti.

04.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:58
Altınordu, devre arası çalışmalarına devam etti

TFF 1. Lig ekiplerinden , devre arası kamp çalışmalarına Lara'da yaptığı antrenmanla devam etti.


Devre arası hazırlıklarını Antalya Lara'da sürdüren Altınordu, çalışmalarına bu yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman istasyon çalışmalarıyla sürdü. Antrenmanın orta bölümünde futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken, idmanın yarı sahada çift kale maç ile tamamlandı.


İzmir ekibi çalışmalarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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