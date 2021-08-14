Altınordu deplasmanda başlıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu deplasmanda başlıyor

Altınordu deplasmanda başlıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, yeni sezona Ankara Keçiörengücü deplasmanında merhaba diyecek.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu, yeni sezona Ankara Keçiörengücü deplasmanında merhaba diyecek. Osmanlı Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek. Geçen sezonki kadrosunda 10 futbolcuyla yollarını ayırıp, sadece 2 transfer yapan kırmızı-lacivertliler genç ağırlıklı kadrosuyla sahada yer alacak. İzmir ekibinde yeni transferler sol kanat Ali Dere ile Anıl Arıcıoğlu ilk kez forma giyme heyecanı yaşayacak. Sezona hazır olduklarını dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna...
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Meral Akşener Mustafa Demir Bekir Pakdemirli
Magazin Mustafa Sandal Süreyya Yalçın Berdan Mardini Murat Dalkılıç
Spor Mesut Özil Merve Çoban Hakan Reçber Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altınordu deplasmanda başlıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 10:59:41. #1.15#

title