Altınordu defansta sancılı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altınordu defansta sancılı

Altınordu defansta sancılı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybederek Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atan Altınordu'nun defansında sıkıntı sürüyor.

Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı
Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçını kaybederek Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atan Altınordu'nun defansında sıkıntı sürüyor. Kırmızı-lacivertlilerde tedavisi süren stoper Sinan'ın ardından genç savunmacı Yusuf Can'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Son olarak iç sahada oynanan Adana Demirspor maçının 66'ncı dakikasında oyundan alınan Yusuf Can'ın adalesinde hafif ödem tespit edildi.

Önceki hafta Ankara Keçiörengücü deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayan 19 yaşındaki defans oyuncusu, pazar günü Akhisarspor deplasmanında riske edilmeyecek. Yusuf Can'ın yerine Yusuf Yalçın ilk 11'de oynayacak. Sol bek ve stoper olarak görev alabilen Yusuf Can, kırmızı-lacivertli takımda sergilediği performansla mart ayında Ümit Milli Takım'a davet edilmişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Antony Blinken Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Canan Ergüder Mustafa Üstündağ
Spor Diego Cenk Tosun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Altınordu defansta sancılı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 12:31:55. #1.14#

title