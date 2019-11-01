Altınordu defansına uyarı

01.11.2019 12:09

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde oynayacağı İstanbulspor maçını kazanarak 5 haftalık galibiyet özlemini dindirmeyi hedefleyen düşme hattındaki Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'ndan savunma oyuncularına uyarı geldi. Son 3 karşılaşmada kalesinde 8 gol gören kırmızı-lacivertliler, bu hafta defansta hata yapmak istemiyor. Teknik patron Eroğlu, "Özellikle son 2 maçta kalemizde çok gol gördük. Savunmada önlem alarak İstanbulspor maçını kazanıp çıkışa geçmeliyiz" diye konuştu. Öte yandan, İzmir ekibinde sakatlıktan kurtulamayan stoper Enes Sığırcı'nın sol dizinden çapraz bağ ameliyatı olacağı öğrenildi. Enes, daha önce görev aldığı Manisaspor'da 2017 yılında aynı sakatlık nedeneyli bıçak altına yatmıştı.

Kaynak: DHA