Altınordu'dan minik futbolculara videolu antrenman - Altınordu'dan minik futbolculara videolu antrenman Altınordu, Türkiye genelindeki 13 binden fazla futbol okulu öğrencisi için, evde antrenman videoları hazırlayıp çocukların sosyal izolasyon döneminde de spor yapmasını sağladı.

- Altınordu'dan minik futbolculara videolu antrenman

İZMİR - Altınordu, Türkiye genelindeki 13 binden fazla futbol okulu öğrencisi için, evde antrenman videoları hazırlayıp çocukların sosyal izolasyon döneminde de spor yapmasını sağladı.

Türkiye'de öz kaynak futbolcu yetiştirme sistemi denince ilk akla gelen kulüplerden olan Altınordu, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan futbol okulu öğrencileri için görüntülü bir antrenman programı hazırladı.

Türkiye genelinde 13 binden fazla öğrencisi olan kırmızı-lacivertli kulüp, çocukları dört farklı yaş grubuna ayırarak her biri için özel çalışma videoları çekti. Maskot Atakan'ın da eşlik ettiği ve her yaş grubu için 16 ayrı hareketten oluşan görüntüler, kulübün sosyal medya kanalından öğrencilere gönderildi.

Çocuklar da buradaki hareketlere, set ve tekrarlara bakarak evde antrenman yapmaya başladı. Sisteme, Altınordu'nun hazırlayıcı takımı Niğde Anadolu FK'nın öğrencileri de dahil edildi.

Maskot Atakan, her bir antrenmanın sonunda ise çocuklara korona virüse karşı nasıl önlem almaları gerektiği ve annelerine nasıl yardımcı olunması gibi konularda tavsiyeler verdi. Çocuklar, TV ve bilgisayar eşliğinde yaptıkları antrenmanların görüntülerini antrenörleriyle düzenli olarak paylaşıyor ve böylelikle her öğrenci, aynen futbol okulundaymış gibi takip ediliyor.

Kaynak: İHA