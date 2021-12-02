Altınordu'dan kupa klasiği - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu'dan kupa klasiği

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu'dan kupa klasiği

ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda evinde TFF 3'üncü Lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak elenen Altınordu, son yıllarda olduğu gibi yine kupa macerasına erken veda etti.

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

ZİRAAT Türkiye Kupası 4'üncü Turu'nda evinde TFF 3'üncü Lig ekibi 68 Aksaray Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak elenen Altınordu, son yıllarda olduğu gibi yine kupa macerasına erken veda etti. Kupada son 2 sezonda 5'inci turlarda İttifak Holding Konyaspor ve Altaş Denizlispor'a elenen İzmir temsilcisi, önceki sezonlarda Pendikspor, Kars 36 Spor, Karatay Termal 1922 Konyaspor, Iğdır Arasspor gibi takımlara tur biletini kaptırdı.

AHMET İLHAN'IN CEZASI UZADIAltınordu'da ligde 4 sarı kart nedeniyle iç sahada oynanacak Yılport Samsunspor karşılaşması öncesi cezalı duruma düşen kaptan Ahmet İlhan, kupada kırmızı kart görerek 1 maç daha ceza almış oldu. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu Samsunspor maçınının ardından İzmir'deki Kocaelispor randevusunda da forma giyemeyecek. Yusuf Can'ın iyileştiği, Şeref'in tedavisinin sürdüğü kırmızı-lacivertlilerde Rıdvan'ın cezası sona erdi.


Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

 Ortalık karıştı! Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

Ortalık karıştı! Göztepe ve Fenerbahçe'den TFF'ye yaylım ateşi

 İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası çok ağır olacak

İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası çok ağır olacak

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title