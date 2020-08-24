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Altınordu'dan Kemal Rüzgar, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor, Altınordu'dan Kemal Rüzgar ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Altınordu'dan Kemal Rüzgar, Çaykur Rizespor'da
24.08.2020 19:06 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:09

Çaykur Rizespor, Altınordu'dan Kemal Rüzgar ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Altınordu'da oynayan Kemal Rüzgar daha önce Almanya'da Leverkusen ve Düsseldorf altyapılarında oynamış ve Türkiye genç milli takımlarında forma giymiştir. Kemal'in kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz" denildi.


Kaynak: DHA

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