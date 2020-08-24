Altınordu'dan Kemal Rüzgar, Çaykur Rizespor'da Çaykur Rizespor, Altınordu'dan Kemal Rüzgar ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor, Altınordu'dan Kemal Rüzgar ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Altınordu'da oynayan Kemal Rüzgar daha önce Almanya'da Leverkusen ve Düsseldorf altyapılarında oynamış ve Türkiye genç milli takımlarında forma giymiştir. Kemal'in kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz" denildi.

Kaynak: DHA