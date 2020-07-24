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Altınordu'dan genç kalecilere özel kamp

Altınordu Futbol Akademisi'nin (ALFA) genç kalecileri, hijyen kurallarına uygun olarak bir haftalık özel kampa alındı.

Altınordu'dan genç kalecilere özel kamp
24.07.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:02

Altınordu Futbol Akademisi'nin (ALFA) genç kalecileri, hijyen kurallarına uygun olarak bir haftalık özel kampa alındı. Altınordu Kaleci Başantrenörü Atila Küçüktaka, hedeflerinin daha fazla yetenekli kaleci yetiştirmek olduğunu söyledi.

Altınordu Futbol Akademisi'nin (ALFA) genç kalecileri, hijyen kurallarına uygun olarak bir haftalık kampa alındı. Altınordu Kaleci Başantrenörü Atila Küçüktaka yönetiminde Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan kampa Emirhan Emir, Atahan Arslan, Efe Kaan Yıldız, Serhat Öztaşdelen, Umut Kesici, Furkan Bayram, Arif Şimşir, Onuralp Çevikkan ve Mirza Yalçın katılırken, A Takım kalecileri Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar ve Mertcan Dağlı da gençlerle bir araya geldi. Kamp, pandemi sonrası futbola dönüşü hızlandırmak için planlandı.

Genç kaleciler özel kampla gelişiyor

Altınordu patentli kaleciler Erce Kardeşler, Berke Özer, Ozan Can Oruç ve Muhammet Taha Tepe'nin Süper Lig'e transfer olduğunun altını çizen Küçüktaka, "Burası, bir altın madeni. Önce Altınordu'ya, sonrasında Avrupa'nın önemli liglerine gidecek gençlerimizin eğitimleri devam ediyor. Pandemi nedeniyle dört aydan fazla bir süredir ayrı kaldığımız çocuklarımızla yeniden bir aradayız ve kriz dönemi sonrası hazırlığımız başladı" dedi.

Hedef daha fazla kaleci yetiştirmek

A Takım Kalecisi Erhan Erentürk'ün başarılı bir sezonu geride bıraktığını da sözlerine ekleyen Atila Küçüktaka, "Erce Kardeşler'den devraldığı formayı çok iyi bir şekilde taşırken, ALFA'daki gençlere de gerçekten örnek oldu. Ali Emre Yanar ve Mertcan Dağlı da her zaman hazır olduklarını gösterdi. Üç kalecimizin kampa gelmeleri, gençlerimiz açısından çok anlamlı oldu. Önümüzdeki sezonlarda çok sayıda yetenekli ismi yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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