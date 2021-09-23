Altınordu'dan Bandırmaspor'a geçit yok - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Altınordu'dan Bandırmaspor'a geçit yok

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altınordu'dan Bandırmaspor'a geçit yok

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibiyle oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibiyle oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. İzmir temsilsici bu periyotta 4 kez mağlup ettiği Bandırma ekibi ile 3 kez berabere kaldı. Bandırmaspor karşısındaki son yenilgisini 16 Ekim 2011'de 2'nci Lig'de evinde 3-1'lik skorla alan Altınordu, o sezon ikinci yarıda deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Altınordu, 2'nci Lig'de şampiyon olduğu 2013-14'te Bandırmaspor'u 4-1 ve 2-1'lik (D) skorlarla dize getirdi.

Ligde 2016-17'de Bandırmaspor'la iç sahada 1-1 berabere kalan kırmızı-lacivertliler, deplasmanda 3-2 kazanmayı başardı. Geçen sezon İzmir'de oynanan maçı 2-0 kazanan Altınordu, Bandırma'daki randevudan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. İzmir ekibi bu hafta Bandırma'da zafere uzanarak ilk kez 2'de 2 yapmayı, ilk deplasman galibiyetini almayı ve rakibine karşı son yıllardaki üstünlüğünü korumayı hedefliyor. Şeref'in sakatlığının sürdüğü kırmızı-lacivertli takımda Yusuf Yalçın kırmızı kart cezalısı durumunda.

BEŞ OYUNCU U17 MİLLİ TAKIMI'DA

Altınordu Futbol Akademisi'nde yetişen 5 futbolcu, U17 Milli Takımı'na davet edildi. Mert Furkan Bayram, Arif Şimşir, Hasan Berat Kayalı, Arda Kırgıl ve Furkan Yöntem, UEFA U17 Avrupa Şampiyonası eleme turu müsabakalarının aday kadrosuna çağrıldı. Milliler, 6-12 Ekim'de Malta'da oynanacak eleme turu müsabakaları için 26 Eylül Pazar günü saat 17.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Sezai Temelli Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Buray Demet Özdemir Burak Yamantürk
Spor Muslera Lionel Messi Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Altınordu'dan Bandırmaspor'a geçit yok - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 12:54:13. #1.17#