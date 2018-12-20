Altınordu'dan Anlamlı Hediye

Altınordu Kulübü'nün Samsun Futbol Okulu sorumlusu aynı zamanda da Gençlik Spor Engelli Birimi Antrenörü Doğan Mermer, Engelli Birimine boccia topu hediye etti.

Gençlik Spor Hizmetleri Engelli Biriminde Türk Futbolunun Yükselen Yıldızı Altınordu Kulübünün Antrenörü Doğan Mermer ile Boccianın Yükselen Yıldız Sporcusu Birkan Erdal bir araya gelerek gösteri maçı yaptı.

"Altınorduyuz, engel tanımıyoruz" sloganıyla tüm engelli vatandaşlara destek olmanın bu ülkenin her bir ferdinin görevi olduğunu belirten Doğan Mermer, Engelli Birimi Sorumlusu Ömer Şentürk'e birimde oluşturmuş olduğu çalışkan ve özverili antrenör grubu için de teşekkür etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA