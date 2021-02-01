Altınordu'dan altın değerinde galibiyet
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Altınordu'dan altın değerinde galibiyet

01.02.2021 13:02 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:07
Altınordu'dan altın değerinde galibiyet

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda kendisi gibi tamamı Türk oyuncularından kurulu ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Bursaspor'u 1-0 geriye düştüğü 2-1 mağlup eden Altınordu, 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak ilk 6 yarışına yeniden ortak oldu.

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda kendisi gibi tamamı Türk oyuncularından kurulu ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden Bursaspor'u 1-0 geriye düştüğü 2-1 mağlup eden Altınordu, 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırarak ilk 6 yarışına yeniden ortak oldu. Rakibini Ahmet İlhan ve genç forveti Enis Destan'ın 90+5'inci dakikada attığı golle dize getirerek 31 puana ulaşan kırmızı-lacivertliler, 30 puanlı Bursaspor'u gerisinde bıraktı. İzmir ekibi ilk yarıda evinde 2-0 yenildiği rakibinden rövanşı alırken, Bursa temsilcisine deplasmanda ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Müsabakaya 23.8 yaş ortalamasıyla çıkan İzmir ekibi, oyuncu değişiklikleriyle ortalamayı 21.8 yaşa indirdi. Altyapıdan Rahmi Salih, Yusuf Can, Oğulcan ve Muzaffer ilk 11'de şans bulurken; Enis, Yiğit Emre ve Burak'ın sonradan oyuna girmesiyle toplam 7 genç görev aldı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Türk futbolu açısından çok değerli bir maç oynandığını belirterek, "Bursaspor ve Altınordu'nun sahaya çıkan bir çok oyuncusunu önümüzdeki dönemlerde üst lig ve Avrupa'da izleyeceğimize inanıyorum" dedi. Öte yandan sağ üst adalesinde yırtık şüphesi bulunan Ahmet İlhan'ın durumu yarın çekilecek MR'ın ardından netleşecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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