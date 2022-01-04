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Altınordu'da Yusuf Yalçın kızağa çekildi

Altınordu'da Yusuf Yalçın kızağa çekildi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son bölümünde yakaladığı çıkışı ikinci devrede sürdürmeyi hedefleyen Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan, son 5 maçta yedek kulübesini mesken tuttu.

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarının son bölümünde yakaladığı çıkışı ikinci devrede sürdürmeyi hedefleyen Altınordu'da stoper Yusuf Yalçın Arslan, son 5 maçta yedek kulübesini mesken tuttu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından ilk 13 haftada kırmızı kart cezalısı olduğu Bandırmaspor deplasmanı dışında ilk 11'de görevlendirilen 23 yaşındaki savunmacı, son 5 müsabakada kesik yedi.

Yusuf Yalçın, kırmızı-lacivertli takımın galip geldiği Ankaragücü, Kocaelispor, Balıkesirspor (D) ve Beypiliç Boluspor karşılaşmaları ve kaybettikleri Yılport Samsunspor randevusunda kulübeye çekildi. Teknik patron Eroğlu, bu maçlarda Yusuf'un yerine yine altyapıdan yetişen Rahmi'yi sahaya sürdü. Ligde pazartesi günü Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek Altınordu'da ön libero Kürşad'ın tedavisi sürüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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