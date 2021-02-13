Altınordu'da Yusuf Yalçın Arslan, sakatlığı nedeniyle takımdan 3 hafta uzak kalacak
13.02.2021 21:35 | Son Güncelleme: 13.02.2021 21:38
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Ankaraspor maçında sağ eline darbe alan Yusuf Yalçın Arslan'ın 3 hafta takımdan uzak kalacağı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Ankaraspor maçında sağ eline darbe alan Yusuf Yalçın Arslan'ın 3 hafta takımdan uzak kalacağı bildirildi.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sağ eline aldığı darbe nedeniyle bugün röntgeni çekilen Yusuf Yalçın Arslan'ın radius alt ucunda kırık tespit edildiği belirtildi.
Bileği alçı atele alınan genç futbolcunun tedavisinin 3 hafta süreceği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz