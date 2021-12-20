Altınordu'da yükseliş başladı

ALTINORDU, ORDU (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de gol düellosu şeklinde geçen maçta deplasmanda Balıkesirspor'u 4-3 yenmeyi başaran Altınordu yükselişe geçti. Geçen sezon Play-Off finali oynayıp Süper Lig'in kapısından dönen kırmızı-lacivertliler, 2021-2022'de hayal kırıklığı yaratsa da devrenin sonlarına doğru toparlandı. Altınordu, son 4 maçta Ankaragücü, Kocaelispor ve Balıkesirspor'u yenip sadece Yılport Samsunspor'a kaybetti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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