Altınordu'da Yol Seferberliği

Altınordu Belediyesi ilçe genelindeki birçok mahallede gerçekleştirdiği yol genişletme, bakım ve onarım çalışmaları ile Altınordu'nun ulaşım ağını en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.



Altınordu Belediyesi ulaşım alanında gerçekleştirdiği beton yol ve sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra ilçe genelindeki birçok mahallede ise yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Hava şartlarına bağlı olarak dış mahallelerde çalışmalarına devam eden ekipler yolları sorunsuz hale getirmek için yol genişletme, bozuk yolların bakım ve onarımı, 'V' kanalı ve menfez çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarını durmaksızın sürdüren Altınordu Belediyesi bu işlemler ile Altınordu'nun ulaşım ağını standartların üstüne çıkarmayı hedefliyor.



Altınordu genelinde yapılan ulaşım çalışmalarını değerlendiren Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek mahallelerin ulaşım ağını en üst seviye çıkarmaya özen gösterdiklerini söyledi. Hava şartlarının iyi gitmesi ile çalışmalara ağırlık verdiklerini belirten Başkan Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak dış mahallelerdeki çalışmalarımız sadece beton yol ve asfalt çalışmaları ile sınırlı kalmıyor. Ekiplerimiz bozulan yollarda bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Belediye olarak ayrıca birçok mahallede de yolların standartlara ulaştırılması için genişletme çalışmaları aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar sırasında vatandaşlarımızdan duyarlılık göstermesini talep ediyoruz. Bu tür çalışmalar ile Altınordu'nun yol ağını en iyi hale getirerek ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyoruz" dedi.



92 mahallede 6 ekip ve 39 iş makinesi ile çalışmalar sürüyor



İlçe genelinde yapılan yol genişletilmesi, bakım ve onarım çalışmalarına 92 mahallede 6 ekiple devam ettiklerini dile getiren Başkan Tekintaş, "Yol genişletme, bakım ve onarım çalışmalarımız ilçe genelinde 92 mahallede 2'si yedek olmak üzere 4 ekiple devam ediyor. 4 ekibimiz 70 dış mahallede çalışmalarına aralıksız devam ederken yedek ekiplerimizin bir tanesi merkezde bulunan 22 mahallede, diğer yedek ekibimiz ise acil durumlara müdahale edebilmek için hazır bekletiliyor. Ekiplerimize bağlı olarak 24 kamyon, 6 silindir, 6 greyder ve 3 adet bekoloder çalışmalarını sürdürüyor. 3 adet bekoloderden 2'si dış mahallelerde çalışma yapan 4 ekibe, 1 adet bekoleder ise yedek ekiplere destek sağlıyor" diye konuştu. - ORDU