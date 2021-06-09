Altınordu'da Yiğithan'ın bileti kesildi

TFF 1'inci temsilcisi Altınordu'da takımdan ayrılan oyunculara bir yenisi daha eklendi.

TFF 1'inci temsilcisi Altınordu'da takımdan ayrılan oyunculara bir yenisi daha eklendi. Kırmızı-lacivertlilerde stoper Yiğithan Güveli ile yolların ayrılacağı öğrenildi. Geçen sezon Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'dan 3 yıllığına transfer edilen Yiğithan, sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamadı. Kırmızı-lacivertli formayla ligde oynadığı 3 karşılaşmada da uzatma dakikalarında oyuna giren 23 yaşındaki savunmacı, sadece kupada 90 dakika görev aldı. Fenerbahçe altyapısından yetişen Yiğithan'ın Ümraniyespor'la flörtte olduğu öğrenildi. İzmir ekibinde ön libero Furkan, sol bek Ufuk ve sağ kanat Emre'nin ardından Yiğithan ayrılan 4'üncü isim oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü