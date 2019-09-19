Altınordu'da yenilere yer yok

19.09.2019 11:19

TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu'da yapılan 4 transferden sadece Afjet Afyonspor'dan alınan sağ kanat Ersel ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olurken, diğer 3 futbolcu ya yedek kaldı ya da kadroda yer bulamadı. İzmir ekibinin 2'nci haftada Giresunspor'dan transfer ettiği forvet Yasin Ozan, Fatih Karagümrük ve Akhisarspor (D) maçlarında kadroda yer bulamadı. Yasin, Eskişehirspor karşılaşmasında ikinci yarıda oyuna alındı.

3'üncü haftada kadroya katılan sol bek Ufuk Budak, o hafta Akhisar'a götürülmedi. Ufuk, son olarak Eskişehir karşısında yedek kulübesinde bekledi. Bu maçta sol bekte altyapı patentli Ali Mert görev aldı. Gençlerbirliği'nden sezon öncesi transfer edilen orta saha oyuncusu Engin Bekdemir, sadece Karagümrük önünde 16 dakika sahada kaldı. İlk 4 maçın tümünde oynayan tek yeni transfer, 3 haftadır forvete monte edilen Ersel oldu.

Kaynak: DHA