Altınordu'da yeniler göz doldurdu

11.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:55

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da, yeni transferler Antalya kampında Beşiktaş'la oynanan hazırlık maçında sergiledikleri performansla teknik heyetin yüzünü güldürdü. İzmir temsilcisi, 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçtiği özel müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken, yeni transferler Metehan Mimaroğlu ve Ali Yaşar takıma yeni katılmalarına rağmen futbollarıyla alkış topladı.

3. Lig takımı Osmaniyespor'dan transfer edilen Metehan, maça ilk 11'de maça başlayıp Atakan'ın attığı ikinci golün asistini yaptı. Metehan, 80 dakika sahada kalırken, İttifak Holding Konyaspor'dan ikinci kez kiralanan sol bek Ali de 60. dakikada oyuna girip, savunmada yaptığı yerinde hamlelerle beğeni kazandı. Karşılaşmayı izleyen futbol adamlarının özellikle Metehan'ın oyunundan etkilendiği ve bu oyuncunun 3. Lig'den keşfedilmesi nedeniyle Altınordu teknik ekibini tebrik ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

- İzmir