Altınordu'da yaya köprüsünde çalışmalar sürüyor
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Altınordu'da yaya köprüsünde çalışmalar sürüyor

Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel
Altınordu'da yaya köprüsünde çalışmalar sürüyor

Altınordu ilçesinde Bülbül Deresi üzerindeki yaya köprüsünde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Altınordu ilçesinde Bülbül Deresi üzerindeki yaya köprüsünde başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sahil kesiminde teleferik istasyonu ile çivisiz mescit arasındaki bağlantıyı sağlayan yaya köprüsünün, yeni ve modern hali ile hizmet vermek için gün saydığı belirtildi.

Yapım İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, altyapının tamamlanmasının ardından 6,5 kilometrelik Altınordu Sahili'nin önemli bir ayağını oluşturan köprünün temeli atılarak köprü ayakları ve yürüyüş yolu yerleştirildiği vurgulanan açıklamada, 20 gün içerisinde bitirilmesi planlanan çalışmalar ile yüksek standartlı, geniş ve modern bir köprü inşa edilerek vatandaşın kullanımına sunulacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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