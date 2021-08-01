Altınordu'da yaşın önemi yok
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Altınordu'da yaşın önemi yok

Altınordu'da yaşın önemi yok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de yaş ortalaması en genç takımlardan biri olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularına görev verirken, yaşlarına bakmadığını dile getirdi.

TFF 1'inci Lig'de yaş ortalaması en genç takımlardan biri olan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularına görev verirken, yaşlarına bakmadığını dile getirdi. "Futbolcunun iyi olması önemli. Genç ya da tecrübeli olması değil" diyen deneyimli teknik adam, "Saha performansıyla bize uyacak oyunculara her zaman kapımız açık. Genç futbolcuların da oyunsal tecrübesi olabilir. Bizim için önemli olan oyuncunun istediklerimizi sahada uygulaması" dedi.

Transfer döneminde kendilerini birçok isim önerildiğini ancak ince eleyip sık dokuduklarını söyleyen teknik direktör Eroğlu, "Almak için oyuncu almak istemiyoruz. Stoper ve sol bek arayışlarımız sürüyor. Hazır oyuncu bakıyoruz. Takıma katkı sağlayacak isimlerle ilgileniyoruz. Arayışlarımız devam ediyor. Alırsak oynayacak seviyede olacak. Mevcut kadromuzun performansından memnunum. Gençlerimiz de günden güne iyiye gidiyorlar. İyi bir süreç geçiriyorlar" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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