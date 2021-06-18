Altınordu'da yaprak dökümü
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Altınordu'da yaprak dökümü

Altınordu'da yaprak dökümü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu'da stoper Kahraman'ın dün Süper Lig ekibi Göztepe ile anlaşmasıyla birlikte takımdan ayrılan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon Play-Off finalinde Altay'a 1-0 yenilerek Süper Lig'in kapısından dönen Altınordu'da stoper Kahraman'ın dün Süper Lig ekibi Göztepe ile anlaşmasıyla birlikte takımdan ayrılan oyuncu sayısı 5'e yükseldi. Altınordu'nun yeni sezon için teklif ettiği yıllık 750 bin TL garanti ücreti düşük bulan ve bonservisi elinde olan Kahraman, rotayı İzmir'in bir başka kulübü olan Göztepe'ye kırdı. 

Altınordu'da serbest kalan ve yönetimden düşünmek için süre isteyen diğer stoper Sinan Osmanoğlu'nun da yuvadan uçması bekleniyor. Sinan'la Yılport Samsunspor, Büyükşehir Belediyespor ve Ankaragücü'nün ilgilendiği öğrenildi. Kırmızı-lacivertlilerde sol bek Ufuk Budak, ön libero Furkan Çil, sağ kanat Emre Nefiz ve stoper Yiğithan Güveli de takımdan ayrılmıştı. Altınordu dış transferde şimdiye kadar sadece İstanbulspor'dan sol kanat Ali Dere ile anlaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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