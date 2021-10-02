Altınordu'da üreticilere 52 bin yumurta tavuğu dağıtımı yapılacak - Haberler Ekonomi
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Altınordu'da üreticilere 52 bin yumurta tavuğu dağıtımı yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Altınordu'da üreticilere 52 bin yumurta tavuğu dağıtımı yapılacak

Ordu'nun Altınordu Belediyesi Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği iş birliği ile hayata geçirilen proje ile kapsamında üreticilere 52 bin adet yumurta tavuğu dağıtımı gerçekleştirilecek.

ALTINORDU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu Belediyesi Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği iş birliği ile hayata geçirilen proje ile kapsamında üreticilere 52 bin adet yumurta tavuğu dağıtımı gerçekleştirilecek. Proje kapsamında dağıtımı gerçekleştirilecek olan tavuklarla birlikte yıllık yaklaşık 18 milyon adet yumurtanın üretilmesi hedefleniyor.

Altınordu Belediyesi ve Türkiye'nin organik yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren tek üretici birliği olan Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen proje ile üreticilere toplamda 52 bin yarka cinsi yumurta tavuğu dağıtımı gerçekleştirilecek. Aylık bir buçuk milyon, yıllık ise 18 milyon adet ilave üretim ile iç ve dış pazarlarda da Ordu ve Altınordu'nun markası ile söz sahibi olunması hedefleniyor. Belediyenin, ilk etapta 13 üretici ve 4 bin tavuk ile başlattığı ve yüzde 50 hibe desteği verdiği projenin yüzde 50'sini ise projeden faydalanan üreticiler karşılıyor.

Altınordu Belediyesi meclis salonunda düzenlenen proje tanıtım toplantısında üreticiler ile bir araya gelen Aşkın Tören, "Türkiye'nin organik yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren tek üretici birliği olan Ordu İli Yumurta Üreticileri Birliği ve Altınordu Belediyesi olarak projelendirdiğimiz bir çalışmanın daha nihai aşamasına geldik. Ordu'muzun tüm alanlardaki üretimiyle ülkesine değer katan bir şehir olması için el birliği gönül birliği ile çalışıyoruz" dedi.

Üretimin ve üretime desteğin önemine de değinen Başkan Tören, "Mevcut yumurta paketleme tesisimiz aynı zamanda yem işleme entegre tesisimiz ile katkı verdiğimiz üretim konusunda Altınordu merkez başta olmak üzere Fatsa, Ünye ve arka havzalardaki üreticilerimizle belki bölgesel iş birlikleri ile organik yumurta üretimi açısından Türkiye'deki tek üretici birliği olan Ordu Yumurta Üreticileri birliğimizin bu günkü kapasitesini de Altınordu Belediyesi olarak artırmak, bu artırdığımız kapasite ile birlikte mevcut bugünkü üretim miktarını yükseltme hedefimiz var" diye konuştu.

Belediye Başkanı Aşkın Tören, tasarruf ekonomisine ellerinden geldiği kadar riayet edeceklerine de dikkat çekerek, tasarruf yaparken hizmetlerin de hızlı bir şekilde devam edeceğini ifade etti. - ORDU

Altınordu'da üreticilere 52 bin yumurta tavuğu dağıtımı yapılacak

Altınordu'da üreticilere 52 bin yumurta tavuğu dağıtımı yapılacak

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Haber: Altınordu'da üreticilere 52 bin yumurta tavuğu dağıtımı yapılacak - Haberler Ekonomi
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