Altınordu'da Ufuk yolcu
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Altınordu'da Ufuk yolcu

Altınordu'da Ufuk yolcu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren sol bek Ufuk Budak'la yolların ayrılacağı öğrenildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren sol bek Ufuk Budak'la yolların ayrılacağı öğrenildi. Ön libero Furkan Çil'in sosyal medya hesabından kulübe veda etmesinin ardından Ufuk'un yuvadan uçan ikinci isim olacağı belirtildi. Son 2 sezonda kırmızı-lacivertli formayı terleten 31 yaşındaki gurbetçi oyuncu, ilk yılında 23 maçta oynarken, geçen sezon Play-Off'larla birlikte 29 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli savunmacı, 2020-21'de İzmir temsilcisine 4 asist yaparak katkı sağladı.

Yönetimin iç transferde sözleşmeleri sona eren stoperler Sinan Osmanoğlu ve Kahraman Demirtaş'la önümüzdeki günlerde masaya oturacağı belirtildi. Kırmızı-lacivertliler, iki savunmacıyı da takımda tutmaya çalışacak. Öte yandan İstanbulspor'dan ayrılan Ali Dere ve Fethiyespor'dan Anıl Arıcıoğlu'na talip olan Altınordu'nun 3'üncü Lig'de küme düşen Gölcükspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Özyapı ile ilgilendiği iddia edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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