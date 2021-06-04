Altınordu'da Ufuk Budak gelecek sezon takımda yer almayacak
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Altınordu'da Ufuk Budak gelecek sezon takımda yer almayacak

Altınordu'da Ufuk Budak gelecek sezon takımda yer almayacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren Ufuk Budak'ın takımdan ayrıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren Ufuk Budak'ın takımdan ayrıldığı bildirildi.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi biten Ufuk Budak'a kulübe verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi ve başarılar dilendi.

İzmir temsilcisinde iki sezon forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, ligde ve kupada 51 müsabakada görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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