Altınordu'da üç genç kaleciden imza
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Altınordu'da üç genç kaleciden imza

11.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:43
Altınordu'da üç genç kaleciden imza

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan 3 genç kaleci profesyonel sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan 3 genç kaleci profesyonel sözleşme imzaladı. Altınordu Futbol Akademisi'nde (ALFA) U19-18 takımında görev alan 2004 doğumlu kaleciler Serhat Öztaşdelen, Umut Keseci ve Efe Kaan Yıldız profesyonelliğe ilk adımlarını attı. ALFA İdari Direktörü Halit Eroğlu ve Eğitim Direktörü Hande Özel'in de yer aldığı törende genç sporcuları aileleri yalnız bırakmadı.

İdari Direktör Halit Eroğlu, genç eldivenlerden Umut Keseci ile Serhat Öztaşdelen'in 7 yıl, Efe Kaan Yıldız'ın ise 5 yıldır Altınordu Futbol Akademisi'nde eğitimlerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini belirterek, "Bu süreçte aldıkları eğitimlerle kendilerini geliştirerek önemli bir mesafe katettiler. Ancak bundan sonra yine azimle ve daha da çok çalışarak profesyonel hayatlarına devam etmeleri gerekiyor. Şimdiden, bu yolda onlara başarılar diliyoruz" dedi.

Altyapıdan geçen hafta stoper İlker Akar da profesyonel olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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