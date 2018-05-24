Altınordu'da Transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Sinan Osmanoğlu'yu kadrosuna dahil etti.

Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, en son Gazişehir Gaziantep'te forma giyen savunma oyuncusu Sinan Osmanoğlu ile bir yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmanoğlu, Altınordu ailesine bir sezon aradan sonra döndüğü için mutlu olduğunu belirtti.

Gazişehir Gaziantep'te çok verimli bir sezon geçirdiğini aktaran Osmanoğlu, şunları kaydetti:

"Play-off finali oynadık ama ne yazık ki Süper Lig'e çıkamadık. Yönetim, futbolcu arkadaşlarım, teknik heyet ve taraftarlara bana gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için bu yıl ayrı bir tecrübe oldu. Gelecek sezon şampiyon olmak istiyoruz. Benim oynadığım dönemde iki kez play-off'un kapısından döndük. Bunu başarmak istiyoruz."

Altınordu Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge de Sinan Osmanoğlu karakterli bir oyuncunun tekrar takıma katılmasının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.