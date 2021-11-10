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Altınordu'da temizlik görevlilerinden Ata'ya saygı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Altınordu'da temizlik görevlilerinden Ata'ya saygı

Ordu'nun Altınordu Belediyesi'nde görev yapan temizlik görevlileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Altınordu Belediyesi'nde görev yapan temizlik görevlileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümünde saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu. Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde başladıkları mesailerinde, saatler 09.05'i gösterdiği esnada siren seslerinin yükselmesi ile birlikte mesailerine ara verdi. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunan temizlik görevlileri, sonrasında ise İstiklal Marşı okudu.

Emekçi temizlik görevlilerinin bu hassas davranışı, görev vatandaşların da beğenisini toplarken, şehrin çeşitli noktalarındaki görevliler, sonrasında ise kent sokaklarındaki çalışmalarını sürdürdü. - ORDU

Altınordu'da temizlik görevlilerinden Ata'ya saygı

Altınordu'da temizlik görevlilerinden Ata'ya saygı

Altınordu'da temizlik görevlilerinden Ata'ya saygı

Altınordu'da temizlik görevlilerinden Ata'ya saygı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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