Altınordu'da taşlar oynayacak

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Bursaspor'u yenerek 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak isteyen Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de bazı değişiklikler yapmayı planlıyor. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı stoper Yusuf Yalçın'ın yokluğunda Sinan'ın görev alması bekleniyor. Hasta olması nedeniyle iç sahadaki 4-2'lik Menemenspor mağlubiyetinde yedek soyunan kaptan Sinan bu kez 11'de görev yapacak. Kırmızı-lacivertlilerde sakat olan Metehan'ın yokluğunda ilk profesyonel maçına çıkan sol kanat Feyttullah Emircan'ın da Bursaspor karşısında kızağa çekilebileceği öğrenildi. Genç futbolcunun yerine Hüsamettin'in sol kanatta oynaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ