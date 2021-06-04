Altınordu'da sözleşmesi sona eren Furkan Çil takımdan ayrıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Furkan Çil'in gelecek sezon kadroda yer almayacağı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Furkan Çil'in gelecek sezon kadroda yer almayacağı bildirildi.
Altınordu Kulübünden yapılan açıklamada, sözleşmesi biten Furkan Çil'e kulübe verdiği emeklerden dolayı teşekkür edildi.
2019-2020 sezonu devre arasında Altınordu'ya transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Çil, bu süreçte 47 müsabakada 1 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz