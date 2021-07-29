Altınordu'da Soner gündemde

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da yönetim dış transferde stoper arayışlarını sürdürürken, İzmir temsilcisine Hatayspor'dan ayrılan Soner Örnek önerildi.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da yönetim dış transferde stoper arayışlarını sürdürürken, İzmir temsilcisine Hatayspor'dan ayrılan Soner Örnek önerildi. Geçen sezon Süper Lig'de 4 müsabakada görev alan 32 yaşındaki futbolcunun bonservisinin elinde olduğu belirtilirken, tecrübeli bir savunma oyuncusu arayan teknik heyetin nokta atışı yapmak için transferde ince eleyip sık dokuduğu ifade edildi. Gaziantepspor altyapısından yetişen Soner, daha önce Şanlıurfaspor, Eyüpspor, Tokatspor ve Gaziantep FK kulüplerinde de oynadı. Hatayspor formasıyla 2'nci Lig ve 1'inci Lig'de kupa kaldıran deneyimli defans oyuncusunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı