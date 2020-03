Altınordu'da sokak kedileri unutulmadı Altınordu ilçesinde sahipsiz kediler için evler kurulduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, koranavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

"Her can bize emanet" parolasıyla yürütülen çalışmalarda sokak hayvanlarının da unutulmadığı vurgulanan açıklamada, vatandaşların evlerinde kaldığı bugünlerde sokak hayvanlarının da yiyecek bulmakta zorluk çekeceği göz önüne alınarak aralıksız her gün mama ve su bırakıldığı aktarıldı.

Şehrin çeşitli noktalarına, kedileri yağmurdan ve soğuk havadan korumak için kedi evi konulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aynı anda birçok kedinin barınabileceği şekilde tasarlanan kedi evlerine, Altınordu Belediyesi ekipleri tarafından periyodik olarak mama bırakılıyor. Taşbaşı Mahallesi'nde başlanan uygulama şehrin geneline yayılıyor ve sokak kedileri için korunaklı yaşam alanları oluşturuluyor."

Kaynak: AA