Altınordu'da Sinan Osmanoğlu Geri Dönüyor

Tecrübeli savunmacının yarın İzmir ekibiyle masaya oturup sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Altınordu'da iki şampiyonluk yaşayan ve 5 sezon forma giyip kaptanlık görevini üstlenen Sinan, 1 yıl aradan sonra yuvaya dönmüş olacak. Play-off finali oynayan Gaziantep temsilcisiyle sözleşmesi sona erecek deneyimlici stoper bu sezon 27 maçta 2 gol kaydetti.

Kırmızı-lacivertliler, Gazişehir Gaziantep'ten eski orta saha oyuncusu Okan Derici, Denizlispor'dan orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan Üner ve Den Bosch'dan gurbetçi orta saha oyuncusu Muhammed Mert ile de ilgileniyor. İç transferde ön libero Berkay'la sözleşme yenileyen, sağ bek Uğur'la prensipte anlaşan Altınordu, sözleşmesi sona erecek forvet Mirkan, sağ kanat Murat'la da nikah tazelemek istiyor. İzmir ekibinde Erdoğan, Serkan ve Deniz'le yollar ayrıldı.

GENÇLERDEN BİR KUPA DAHA

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi'nde Bursaspor'u 2-1 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren Altınordu, şimdi de 17 yaş altı takımıyla Süper Kupa'yı kazanmanın sevincini yaşadı. İzmir temsilcisinin U17 takımı Antalya'da oynanan finalde Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında Eren Eş'in golüyle 1-0 yenerek Süper Kupa'ya uzandı. Son 6 sezonda 8. Türkiye şampiyonluğunu kazanan Altınordu, Elit U17 ve U19'da hem liderlik kupalarını hem de Süper Kupa'ları kazanarak sezonu toplam 4 kupayla tamamladı. U19 Takımı, önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA Gençlik Ligi'nde temsil edecek.