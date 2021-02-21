Altınordu'da seri bitti

SPOR Toto 1'inci Lig'de Bursaspor, Beypiliç Boluspor ve Ankaraspor galibiyetleriyle üst sıralara tırmanan Altınordu, Adanaspor'a takıldı. Evindeki maçta öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan kırmızı-lacivertliler 1-1 beraberlikle kritik 2 puan kaybetti. Galibiyet serisinin bitmesine üzüldüklerini belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Üç haftalık galibiyet serisinin ardından evimizdeki maçı da kazanıp Altay ile oynayacağımız derbiye büyük bir avantajla çıkmayı hedefliyorduk. Maça rüzgara karşı başlamamıza rağmen golü ve istediğimiz pozisyonları bulduk. Bir oyuncumuzun saha dışında olduğu anda gelişen atakta pozisyon hatasından golü yedik" dedi.

Adanaspor karşısında oyuncularının mücadeleyi bırakmadığını dile getiren deneyimli teknik adam, "İlk yarının uzatma dakikalarında bile iki net pozisyon yakaladık. Fakat kilit paslarda ve son vuruşlarda hatalar yapınca golü atamadık. Oynanan oyundan memnunum. Kazanmayı tabii ki çok isterdik ancak bu beraberlikten de dersler çıkarıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. Eroğlu, Adanaspor'un özellikle ikinci yarıda zaman geçirmeye yönelik hareket ettiğinden dert yanarak, "Sakatlık nedeniyle dışarıya çıkan oyuncu keşke üç dakika sahaya alınmasa. İnanın Türkiye'de futbolun güzelliğini etkileyen bir çok şey son bulur" yorumunu yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ