Altınordu'da seri bitti

02.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:14

TFF 1'inci Lig'de derbide Altay'a 1-0 mağlup olan Altınordu'nun Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bornova'da ilk yarıda 20 Ekim 2019'da Altay'a 3-0 yenildikten sonra çıktığı 9 müsabakada 4 beraberlik, 5 galibiyet alarak 19 puan toplayan kırmızı-lacivertliler, uzun aradan sonra, bir kez daha siyah-beyazlı takıma mağlup olarak sahadan eli boş ayrıldı. Ligde 27 puanda kalarak 14'üncü sıradan kurtulamayan İzmir temsilcisi, kalan 9 haftada korkulu rüya görmemek için mücadele edecek.Derbinin mücadele olarak keyifli, pozisyon olarak kısır geçtiğini ifade eden teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İlk 15 dakikada Altay'ın baskısı vardı. Daha sonra topa sahip olan ve pozisyonlar bulan taraf biz olduk. İkinci yarıda çok pas hatası yaptık. Rakip 10 kişi kaldı, ancak böyle maçlar zordur. Kaptırdığımız toptan gol yedik. Belki de rakibe verdiğimiz tek pozisyon golle sonuçlandı. Hamleler yapıp etkili olmaya çalıştık ama bir türlü golü bulamadık. Son 15 dakikalık bölüm durarak geçti. Oyun soğudu" diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: DHA