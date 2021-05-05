Altınordu'da Şeref yine yok
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Altınordu'da Şeref yine yok

Altınordu'da Şeref yine yok
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u mağlup ederek adını Play-Off'a yazdırmayı hedefleyen Altınordu'da sağ kanat Şeref Özcan'ın henüz tamamen iyileşemediği öğrenildi.

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u mağlup ederek adını Play-Off'a yazdırmayı hedefleyen Altınordu'da sağ kanat Şeref Özcan'ın henüz tamamen iyileşemediği öğrenildi. Fizyoterapist eşliğinde çalışan gurbetçi futbolcunun bu hafta da riske edilmeyeceği, teknik heyetin Şeref'i Play-Off'lara saklamayı planladığı bildirildi.

Sol ayak bilek bağındaki sakatlığı nedeniyle 1 aydır takımdan ayrı kalan Şeref, son 5 karşılaşmada görev alamadı. Devre arasında Menemenspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu oynadığı 7 maçta 1 asist yaptı. Genç golcü Enis'in sarı kart cezasının sona erdiği kırmızı-lacivertlilerde sezonu kapatan forvet Ahmet Dereli de kadroda yer almayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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