Altınordu'da Şeref üzüntüsü
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Altınordu'da Şeref üzüntüsü

13.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:08
Altınordu'da Şeref üzüntüsü

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde zirve takipçisi Yılport Samsunspor'la oynayacağı maça hazırlanan Altınordu'da sağ kanat Şeref Özcan'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde zirve takipçisi Yılport Samsunspor'la oynayacağı maça hazırlanan Altınordu'da sağ kanat Şeref Özcan'ın sakatlanması keyifleri kaçırdı. Antrenmanda sol ayak bileğine aldığı darbe ve burkulma nedeniyle gurbetçi futbolcunun MR'ı çekilirken, bağlarda zorlanma ve ödem tespit edildi.

Tedavisine başlanan Şeref'in bu hafta forma giymesinin zor olduğu belirtildi. Ara transfer döneminde Menemenspor'dan transfer edilen 24 yaşındaki futbolcu kırmızı-lacivertli formayla 6 maça çıkıp, 1 asist yaptı. Geçen hafta Bandırmaspor deplasmanında ilk 11'de yer alan Şeref'in yerine cezası sona eren Ahmet İlhan'ın ilk 11'de forma giymesi bekleniyor. Altınordu'da sakatlıktan çıkan stoper Sinan'ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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