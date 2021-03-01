Altınordu'da Şeref ilk 11'e dönüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan Altınordu'da gurbetçi sağ kanat Şeref Özcan, bu hafta yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Son olarak iç sahada oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında yedek soyunan Şeref, ikinci yarıda Ahmet İlhan'ın yerine oyuna girerek takımının galibiyetinde pay sahibi olmuştu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında sarı kart cezalısı Ahmet İlhan'ın yokluğunda Şeref'i ilk 11'e monte etmeyi düşündüğü öğrenildi. Ara transfer döneminde Menemenspor'dan transfer edilen Şeref, kırmızı-lacivertli çıktığı 5 maçın 3'ünde ilk 11'de şans buldu. İzmir ekibinde sol bek Yusuf Can'ın cezası sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ