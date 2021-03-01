Altınordu'da Şeref ilk 11'e dönüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Altınordu'da Şeref ilk 11'e dönüyor

01.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:46
Altınordu'da Şeref ilk 11'e dönüyor

Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan Altınordu'da gurbetçi sağ kanat Şeref Özcan, bu hafta yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak çıkış yakalayan Altınordu'da gurbetçi sağ kanat Şeref Özcan, bu hafta yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlanıyor. Son olarak iç sahada oynanan Bereket Sigorta Ümraniyespor maçında yedek soyunan Şeref, ikinci yarıda Ahmet İlhan'ın yerine oyuna girerek takımının galibiyetinde pay sahibi olmuştu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun cumartesi günü deplasmanda oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında sarı kart cezalısı Ahmet İlhan'ın yokluğunda Şeref'i ilk 11'e monte etmeyi düşündüğü öğrenildi. Ara transfer döneminde Menemenspor'dan transfer edilen Şeref, kırmızı-lacivertli çıktığı 5 maçın 3'ünde ilk 11'de şans buldu. İzmir ekibinde sol bek Yusuf Can'ın cezası sona erdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sibel Can Zeki Müren Demet Akalın
Spor Ali Koç Caner Erkin Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altınordu'da Şeref ilk 11'e dönüyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 12:47:36. #1.16#
title