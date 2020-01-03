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Altınordu'da Sedat olmadı

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'dan sol kanat Sedat Şahintürk'e talip oldu.

03.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:28
Altınordu'da Sedat olmadı

TFF 1'inci Lig temsilcisi , ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'dan sol kanat Sedat Şahintürk'e talip oldu. Denizlispor yönetimi, İzmir ekibinin ısrarlı teklifini reddetti. Denizlispor'da kiralık olarak oynayan Beşiktaşlı Sedat ilk yarıda ligde sadece 1 maçta şans buldu. Bu nedenle Altınordu, "Sedat'ı oynatmıyorsunuz, biz alalım" teklifinde bulundu. Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in yönetime, "İkinci yarıda Sedat'tan faydalanacağım" raporu vermesi üzerine transfer rafa kalktı. Altınordu daha önce Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da forma giydiği dönemde de 23 yaşındaki oyuncuya talip olmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.


Kaynak: DHA
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