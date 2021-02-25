Altınordu'da savunma alarmı
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Altınordu'da savunma alarmı

25.02.2021 12:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:41
Altınordu'da savunma alarmı

SPOR Toto 1'inci Lig'de derbide Altay'ı 3-1 mağlup ederek 41 puanla 4'üncü sıraya yükselen Altınordu'da cumartesi günü iç sahada oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de derbide Altay'ı 3-1 mağlup ederek 41 puanla 4'üncü sıraya yükselen Altınordu'da cumartesi günü iç sahada oynanacak Bereket Sigorta Ümraniyespor maçı öncesi savunmada sıkıntı yaşanıyor. Stoper Yusuf Yalçın'ın tedavisinin sürdüğü kırmızı-lacivertlilerde defansın bel kemiği olan Sinan'ın da sakatlanması keyifleri kaçırdı. Altay maçında ilk yarının sonunda oyundan alınan kaptan Sinan'ın arka adalesinde çekme olduğu, tecrübeli stoperin durumu henüz netleşmediği belirtildi.

İzmir ekibinde sol bek ve stoper olarak görev alan Yusuf Can'ın kırmızı kart cezalısı durumuna düşmesi de teknik ekibin elini daralttı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sol bek pozisyonu için Ufuk'a stoper için Kahraman'a, "Hazır ol" mesajı verdi. Ön libero Oğulcan'ın iyileşmesi ise teselli oldu. Öğrencilerinden Altay zaferini unutmalarını isteyen teknik patron Eroğlu, "İyi oyunumuzu yine skora yansıtıp üst sıralarda yarışa devam etmeliyiz. Kendi sahamızda puan kaybı istemiyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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