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Türkiye Futbol Federasyonu, Yusuf Yalçın, Altınordu, Spor

Altınordu'da sabrın sonu Yusuf

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da profesyonel olan stoper Yusuf Yalçın Arslan, A takıma yükseldikten 5 sene sonra formayı kapmanın sevincini yaşıyor.

14.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:47
Altınordu'da sabrın sonu Yusuf

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da profesyonel olan stoper Yusuf Yalçın Arslan, A takıma yükseldikten 5 sene sonra formayı kapmanın sevincini yaşıyor. 2015 yılında henüz 17 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilen savunma oyuncusu, kupa maçları dışında fazla forma şansı bulamayınca yine kırmızı-lacivertlilerin altyapı takımlarında oynadı. 

Tecrübe kazanması için 2017-18 sezonunda Sarıyer'e kiralanan, geçen sezon ise hazırlayacı takım Niğde Anadolu FK'da kiralık oynayan Yusuf, bu süreçte 2'nci Lig deneyimi yaşadı. Bu sezon başında yeniden Altınordu'ya dönen 22 yaşındaki defans oyuncusu, 14 lig, 4 kupa maçında görev aldı. Alt yaş gruplarında 34 kez milli formayı giyen Yusuf, 1'inc Lig'de son 2 maçta ilk 11'de oynadı.


Kaynak: DHA

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